Kingsepp Vasja otsib bridžikaaslast: Vasja pole tavaline, ta teeb imesid, ütlevad Kärdla naised

Vasja pole lihtsalt kingsepp. Vasja on nähtus, vana käsitööliseameti sümbol. Vasjasid on Eestimaal vähe alles jäänud, ja sellest on kahju. Aga tead! Vasjal on üks suur viga.