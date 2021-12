Katariina Libe kodune eksperiment: kuulen oma peas üht teadlast teisele sosistamas: „Peame selle lõpetama enne, kui keegi surma saab!”

Kella Viie Klubi on eneseabiguru Robin Sharma poolt väljatöötatud kontseptsioon: edu ja õnne saladus on ärgata hommikuti kell viis. Kõlab masohhistlikult? Minu arvates küll. Otsustan hea eesmärgi nimel siiski proovida ja uueks aastaks midagi uut õppida.