Hispaania režissööri Pedro Almodóvari „Paralleelemad“ on vaadatav mitut moodi – ebamugav võib see olla neile, kes eelistavad sulgeda silmad probleemsete teemade ees. Samas on filmi võimalik nautida kaunite näitlejannadega lavastatud haarava psühholoogilise armastusloona, mille järgi Almodóvarit ka tuntakse. Meisterliku melodraama varjus peidab end seekord aga sügavam lugu kogu Hispaania rahva lähiminevikku haaravast süüst ja ajaloolisest õiglusest.