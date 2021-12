Hele-Mai Alamaa: Pori, tuul ja lörts, see on vabadus

Fotograafil, kirglikul kokkajal ja toiduteemaliste raamatute autoril Hele-Mai Alamaal valmis hiljuti uus raamat. „Igapäevane kokakunst. Armastus ja eneseabi“ tuletab lugejaile meelde, et „toit ei ole ainult kõhutäide. Ja tähtsam veel kui see, mis laual, on see, kes laua ümber.“