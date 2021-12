Võltsitud tervisetõendid ja enneaegsed surmad: Eestis aetakse rahvusvahelist ja räpast hobuseäri. „Mära suri vaid kaks kuud pärast ostu“

Jutud, et Jõgevamaalt Metsapiiga talust Soome müüdavate hobustega on midagi väga valesti, läksid põhjanaabrite juures liikvele mõne kuu eest. Mitmed loomad osutusid sedavõrd haigeteks ja näljutatuteks, et ringlema läksid kuuldused, nagu jõuaksid hobused Soome otse tapamajast.

Eestis räägiti igasugused asju juba vähemalt paar aastat.

Kirjasõnasse jõudis teema esimest korda paari nädala eest, kui Soome rahvusringhäälingu YLE artiklis rääkisid oma lugusid tünga saanud soomlased. Tuvastati hulk võltsitud veterinaaritõendeid, mille kohaselt tegid Eestis hobustele tervisekontrolle arstid, kes pole kunagi Eestisse sattunud.

Kas hobused tulevadki tapamajast? Mis on selle traagilise ja ebaõiglust täis loo taust ning algpunkt? Ekspress traavis kuu aja jooksul läbi märkimisväärse osa kohalikust hobumaastikust ja selgitas välja.