Suurärimees Endel Siff on nördinud. Ja põhjusega. Ta tahab ehitada Paldiski kanti Pakri poolsaarele kolme elektrituulikut.

See plaan on ilus, see plaan on vajalik. Eriti nüüd, kui kogu Eesti rahvas teab, et meil napib elektritootmise võimsusi ja kilovatt-tunni hind on seetõttu lennanud kohati kosmilisele tasemele.

Siffi kasuks töötab ka asjaolu, et Pakri poolsaar on suuresti tühi ja naabruses töötab juba 26 hiigelsuurt tuulikut. Kolm lisanduvat ei tohiks olla probleem.

Aga riik ei lase Siffi firmal tillukest tuuleparki rajada ja elektrit tootma hakata.