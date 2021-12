Neuronphase'i uus album: mees teeskleb masinat, mis teeskleb inimest

Anti Aaver FOTO: Neuronphase Soundcloud

Neuronphase on Anti Aaver, üks mees Tartust, aga mulle meeldib mõelda, et Neuronphase on masin. Olemuselt ongi. Masina mõte on selles, et ta töötab. Masin ei ole iluasi, masinal on funktsioon. Neuronphase on hea masin. Töötab, ei lähe rikki.