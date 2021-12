Tabelis on toimunud väikene verevahetus, kolm uut tulijat on kodumaine "u.Q.", taaslavastatud muusikalifilm "West Side Story" ning "Paralleelemad". Viimane on ka Areeni nädala film. Kolmest värskest linateosest teenib kõige kõrgema punktisumma dokumentaal Uku Kuudist.