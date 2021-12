August nõustub enda teekonnast rääkima, sest soovib: need, kes praegu õlgu väristavad ja mõtlevad, et on ikka friik!, ning sooviksid kohe lehe edasi keerata, mõistaksid „mis elu see on, mida ma elan, ja mis valu sellega kaasneb“.

„12–13aastaselt hakkasin ise mõtestama – kes ma siis olen? See pole üldse seotud sellega, kas sul on juba olnud suhtekogemusi või mitte.

Püüdsin vanematele hakata andma väikseid märguandeid.“