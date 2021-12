Livia Ulman ja Andris Feldmanis: molutamine on aju-uuringute järgi väga vajalik ning kosutav tegevus

Paljude tarkade inimeste suurim nõrkus on arvamus, et elu läheb kogu aeg hullemaks ja inimesed lollimaks. Paljusid hirmutab, et maailm pole enam ühel hetkel nende nägu. Rahuldust näib pakkuvat usk, et „omal ajal“ oli kõik palju paremini ja pärast mind tuleb üsna suure tõenäosusega veeuputus. Teatava nostalgia all kannatame me kõik, aga leppimine, et asjad pole halvemini või paremini, vaid lihtsalt teisiti, annab vabaduse loota ja vaimustuda. Sest see, millega me võrdleme, pole ju tegelikkus, vaid ähmane mälupilt, mis on iga nurga alt vaadates veidi erinev.

Avalik luksus

Pargid, rattateed, kohvikud, linnarannad, jalakäijate tänavad, muuseumid, väikesed kinosaalid – kui avalikus ruumis on hea ja põnev olla, siis polegi oma koju nii palju asju vaja tassida. Lastel võiksid ka kõige põnevamad mänguasjad olla lasteaias, sest seal põhiline mängimine ju käib. Luksuslik avalik ruum sobib hästi jalutamiseks, vestlemiseks, ujumiseks, jalgrattaga sõitmiseks, teiste inimeste vaatlemiseks, juhuslikeks kohtumisteks ja üksinduse peletamiseks.

Molutamine



Pikka aega on molutamist ekslikult nimetatud prokrastineerimiseks, oluliste asjade edasilükkamiseks. Võib-olla see sõna – „molutamine“ – ei ole ka kõige õnnestunum, sest viitab veidi ebaväärikale mittemidagitegemisele. Aga võib-olla on see just väga õnnestunud kirjeldus, sest tuleneb (vist) sõnast „molu“ ja kätkeb sõna otseses mõttes oma molu sees olemist. See pole päris kuulatamine, see pole ka mõtisklemine, see pole ka otseselt puhkamine. See on… molutamine, ja aju-uuringute järgi väga vajalik ning kosutav tegevus. Meie pika molutamise karjääri jooksul on hakanud ka tunduma, et sellel on äärmiselt oluline seos isikliku vabaduse ja ruumiga. See on isiklik luksus.