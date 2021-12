Mis on pildil? Eesti metsaaugust sai internetisensatsioon

Qenny Qlausi Twitteri-postitusele ei olnud lisatud mingit viidet kunstnikule ega pildi päritolule. Foto tekitas furoori ja on kogunud umbes 20 000 retweet’i, üle 180 000 laigi ja 10 miljonit vaatamist. Inimeste fantaasia läks käima ja pakuti eri stsenaariume, mis võiks pildil olla: tegu võib olla kääbiku-uruga, see võib olla „Twin Peaksi“ portaal või hoopis NASA laseriharjutuse jälg. Jaapanist pakuti, et selle augu kaudu jõuab Totoroni.

Lõpuks nägid tweet’i Laitineni enda tuttavad ja postituse all anti teada, et tegu on soomlase kunstiteosega seeriast „Broken Landscape“ – Otepää lähistel asuva Maajaama juurde metsatukka tehtud nelja ja poole meetrise läbimõõduga auguga, mis valmis umbes nädalaga.

Pärast tweet’i on Laitineni tööd edasi jagatud mitmekümnel disaini ja kunsti veebilehel ning kunstniku jälgijaskond sotsiaalmeedias ja tema kodulehel käimine on tohutult kasvanud. August metsatukas on kirjutatud ka Soome meedias.

Kuni 26. detsembrini ootab tehnoloogia- ja kunstitalu Maajaam uusi projektiideid näitusele „Wild Bits“ („Metsikud bitid“), mis kulmineerub vabaõhuväljapanekuga Maajaama ümbritsevate Lõuna-Eesti kuppelmaastike vahel Otepääl. „Wild Bits“ on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Lisainfo wildbits.ee ja maajaam.ee.