Venemaa-Ukraina: Putin kasutab Lääne mõjutamiseks Peterburi kangialustes õpitud huligaanset trikki

PROTESTI PEHMED VORMID: Hannoveri mess Saksamaal 2013. aasta aprillis. Ukrainlanna Aleksandra Ševtšenko, tollal 24aastane majandusüliõpilane, suutis tabada hetke turvameestest läbimurdmiseks, et teatada Vladimir Putinile, mida ta temast arvab. Arvamus ei kannata trükimusta, ehkki see on kirjutatud neiu seljale. 2021. aastal paneb kunagine protesti-performance nostalgiliselt õhkama. Ida-Ukrainas on sõjategevuses hukkunud mitu tuhat Ukraina kodanikku, sõdurite hulgas on samasugused naised nagu Aleksandra.

Foto: Nigel Treblin / Vida Presss