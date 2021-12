Kuidas edastada tahteavaldust?

See eeldab teadmisi ja oskuseid tahteavalduste koostamise, edastamise ning ka tõestamise erinevatest võimalustest – telefonikõnest ja tavakirjast kuni e-allkirjadega tõestatud sõnumiteni e-kirjade/SMS-ide/sotsiaalmeedia jne kaudu. Kuidas aga edastada enda tahteavaldus selle võimalikule adressaadile viisil, et see loetakse vaidluse korral hiljem teisele poolele kättesaaduks? TsÜSi § 69 lg 1 kohaselt kindlale isikule (tahteavalduse saaja) suunatud tahteavaldus tuleb tahteavalduse tegija poolt väljendada ja see muutub kehtivaks kättesaamisega. Kindlale isikule suunamata tahteavaldus muutub kehtivaks tahte väljendamisega. TsÜSi § 69 lg 2 kohaselt on tahteavaldus kätte saadud, kui see on tahteavalduse saajale isiklikult teatavaks tehtud. Eemalviibijale tehtud tahteavaldus loetakse kättesaaduks, kui see on jõudnud tahteavalduse saaja elu- või asukohta ja tal on mõistlik võimalus sellega tutvuda.