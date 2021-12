EESTI EKSPRESSI PODCAST | Milleks üldse aastalõpu parimate plaatide edetabelid? "Mina jälgin neid tabeleid maniakaalselt!"

Kaarel Valteri sõnul on sedasorti tabelid kindlasti huvitavad, sest sealt leiab plaate, mis on endal aasta jooksul tabamatuks jäänud. Valter lisab, et: "Kõige loogilisem oleks taolist tabelit teha järgmise aasta kuskil veebruaris-märtsis, mitte praegu, sest hetkel on palju plaate jäänud enda tabelist välja. Areeni tabelit vaadates juba näen, et paljud asjad unustasin ära või ei tabanud neid."

"Mina jälgin aastalõpu plaatide tabeleid maniakaalselt," ütleb Valner Valme. "Olen Ekspressi oma jälginud algusest peale, ja nüüd on ka selles osaleda rõõm.

20 plaati oma lemmikuid tabelisse panna on muidugi vähe. Aasta jooksul meeldib ju kõvasti rohkem plaate. Mõned on ultralemmikud ja siis on umbes 50 plaati, mille hulgast tuleb valida ülejäänud osa."

Valme väitel on rahvusvahelisi aastalõpu-tabeleid hästi mugav jälgida albumoftheyear.org lehelt, kust saab hästi hea ülevaate ilmunud plaatidest.

Siim Nestori kinnitusel on aastalõpu parimate plaatide listides tema jaoks just muusika avastamine põhiline ja seda juba lapsepõlvest saadik. "Mäletan, kui käisin teismelisena Keskraamatukogus muusikalehte Melody Maker lugemas, kirjutasin sealt aastalõpu tabeleid endale kaustikusse ja siis tegin hiljem järgemööda ristikesi nende plaatide juurde, mida oli õnnestunud läbi kuulata."

Podcastis püütakse ka paika panna, milline žanr annab praegu tooni, mis on post-post-post-punki tõusu taga ja kuhu jäi british new jazz. Ühtlasi selgub, milline tabelisse pääsenud plaat on juba rariteet.



