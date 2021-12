Marten sündis rasedusaja sõeluuringust hoolimata ootamatult raske geenihaigusega. Ema: varasemad argimured tunduvad meile tühised

Eesti Ekspress kirjutas Martenist pikemalt suvel. Kuidas neil täna läheb? Signe ütleb, et sai pärast loo ilmumist palju positiivset tagasisidet. „Üks toredamaid asju oli see, et sain tuttavaks emaga, kes kasvatab 20aastast CHARGE’i sündroomiga noormeest.“

Ta julgustab inimesi avalikkuse ees rohkem rääkima lugusid erilistest diagnoosidest ja haigustest. „Et sellised lapsed ja täiskasvanud oleksid meie kõigi silmis elu normaalne osa.“

Signel oli ideaalne lapseootus. Alguses ei viidanud miski, et tal seisavad pärast sünnitust ees elu kõige raskemad ja kurvemad kuud. „Oleksin soovinud, et ka minu beebi geenihaigus oleks avastatud juba raseduse ajal…“

Pärast loo ilmumist võttis meiega ühendust ka Elite kliinik. Kliiniku arendusjuht Kristina Sõritsa ütles, et tegelikult on test, mis suudab raseduse ajal muuhulgs ka CHARGE’i sündroomi üles leida, täiesti olemas.