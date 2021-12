PRESIDENDI SUGUPUU | Kuidas mustlased väikese Alar Karise Tartu turult ära varastasid

President Alar Karis on eriti kavala näoga. „Ma oleks võib-olla mustlasparun praegu,“ ütleb ta, kui me enne jõule Kadriorus kohtume.

Kas president teeb Ekspressi ajakirjaniku kulul nalja?

Aga samamoodi on keeletu koos minuga kohtumisele tulnud ajaloolane Fred Puss. Ta on koostanud Ekspressi tellimusel vanade arhiivimaterjalide põhjal Karise sugupuu, et rääkida presidendiga tema esivanematest. Võõrast verd Pussi uuri­mistöö kohaselt Karise suguvõsas ei leidu.

President naudib meie üllatunud nägusid ja hakkab mõnuga pajatama 1960ndate algul tõesti sündinud lugu.