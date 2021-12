Vabandan juba ette, et siin loos on palju arve. Aga need on sellised, mis peaksid meile korda minema.

Muidugi tean ma, et hinnad tõusevad. Kes siis ei teaks! Aga kui hakkasin neisse süvenema, avanes pilt, mis oli õudsem, kui oskasin aimata.