Acer esitleb kaht uut Chromebooki. Võida üks endale!

Muudetav ja üliportatiivne Acer Chromebook 311 sisaldab nutikamat operatsioonisüsteemi, mis pakub Google Chrome OS-i parimaid omadusi. Kompaktne ja mugav seade on sedavõrd käepärane, et seda võib pea märkamatult kogu päeva kaasas kanda. Chromebook 311 on ideaalne sülearvuti kõigile, kes soovivad töötada nii-öelda käigu pealt – väiksem kui A4-paber ja kaalub vaid 1 kg. Tänu miniatuursemale korpusele ja kergemale kaalule on Chromebook 311 suurepärane arvuti ka lastele, kes võivad suurema seadmega hätta jääda. Kuigi väike, mahub sellesse erksate värvide ja laiade vaatenurkadega 11,6-tolline HD IPS-ekraan, mis kuvab kõike tõetruult ja teravalt. Kuna protsessor on äärmiselt energiasäästlik, peab seade ühe laadimisega vastu kuni 15 tundi. Nii kulub töö- või koolipäev muule kui aku pärast muretsemisele.

Teine uus seade Chromebooki peres on Spin 311. Suurepärane valik reisisõbrale! Kohandatav ja ülikerge arvuti kaalub vaid 1,05 kg ja on väiksem kui A4-paber, mistõttu on seda ülimalt mugav kaasas kanda. Tänu kaheksatuumalisele protsessorile on Spin 311 piisavalt võimas, et saaksite seda kasutada kogu päeva igal pool, kuhu iganes lähete. Nõgusad klahvikatted muudavad iga vajutuse meeldivaks. Kaasa aitab ka klahvide 1,6 mm liikumisulatus, et töö edeneks kiiremini ja tekiks vähem trükivigu. Energiat jagub kogu päevaks – aku hoiab teid tegusana kuni 15 tundi. Mugav kohandatavus lubab selle Chromebooki 11-tollist ekraani täielikult ära kasutada – keerata 360 kraadi ulatuses ja teha mugavalt esitlusi või jagada ekraani.