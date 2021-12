Sisenesime aastasse umbes samasuguselt nakatumise tasemelt, kus oleme nüüdki, aga 2021. aasta alguses oli õhus tuntav elevus. Jõudsid ju esimesed vaktsiinid õndsa klišeena Eestisse just mullu jõuludeks. Veebruari lõpus sai selgeks, et seni kehtima pidanud normaalse elu juurde naasmise valemisse on lisandunud uus vastik muutuja. Selle nimi oli Briti tüvi (nüüdse nimega alfatüvi). Palju kergemini leviv viirus koormas riiki nõnda, et Terviseamet pidi loobuma nakatunute kaardistamisest.

Esimese suure laine vaigistasid piirangud