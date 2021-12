Stand-up koomiku aasta: Kui 2019 sai säästude eest viia pere palmide alla sooja, siis 2021 talvel sai lasta pere korraks korterisse sooja

*Jaanuaris avanesid muuseumid ja näitusesaalid 50% täituvusega – nii palju pole vist korraga üheski muuseumis ega näitusesaalis inimesi olnud.

*Väga hea aasta salajoodikutele ja -narkaritele. Tööl oli võimalik pidevalt maski kanda, et teised haisu ei tunneks, ja kui tundsidki, said vastata: „DESOSIN JUST KÄSI“. Ja kui keegi avastas sind kuskil peldikus süstimas, käratasid: „VAIKUST, VAKTSINEERIN!“

*T1 kohta sai lõpuks teada, mida tähistab nimes salapärane number 1 – keskmist külastajate arvu.

*Vastlapäeval pöörlesid esivanemad oma kalmudes nagu vurrid, kui kuulsid, et ühe käsitöökukli hinna eest oleks omal ajal kogu küla terve talve söönuks saanud.

*Sildarude perekonna lahutuse analüüsid muutusid veel põhjalikumaks ja