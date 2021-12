Aita sõpra ja iseennast: küsi, kui suur on tema laenukoormus

Kuule, mis laenud sul on ja millistel tingimustel? Huh, see küsimus kõlab sissetungina isiklikku ruumi, et mitte öelda sekkumisena intiimasjadesse. Viisakas inimene ju nii ei küsi.

Jah, eestlastena oleme nii oma raha kui võlgade suhtes pärinud esivanematelt protestantliku valehäbi, millest on tänaseks välja kasvanud tõeline võlahäbi.

Meie kollektiivne uusaastasoov peaks olema sellest üle saada. Rahatarkuse esimene proovikivi on korraldada mõistlikult oma igapäevaseid raha- ja laenuasju, mitte hakata kohe üle mõistuse käivate investeeringutega finantsvabaduse poole kihutama.