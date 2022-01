Hiina mõjutustegevuse uurija: „Hiina pole riik, millele loota oma majanduse tulevikku rajades“

Austraalia on konfliktis Hiinaga „rindejoonel“. Hiljuti sõlmitud kaitsepakt USA, Suurbritannia ja Austraalia vahel on seni kõige selgem sõjaline vastuseis Hiina üha jõulisemale mõjule kogu Vaikse ookeani piirkonnas.

Kuid Austraalia majandus on puna-Hiina kasvust tohutult võitnud. Viimasel kolmekümne aasta jooksul on müüdud Hiinasse nii maavarasid kui kõrgtehnoloogiat. Lõpuks pidi Canberra aga tunnistama, et suhetel Pekingiga on ka varjukülg – kommunistliku partei mõjutustegevus on tabanud Austraalia poliitika ja majanduselu keset. Selle teadvustamine ja selle vastu võitlemine, on viinud kaks väga eriilmelist riiki tõsisesse konflikti.

Hiina mõjutustegevust uuriv Alex Joske ütleb, et majandusliku kasu jahtimine toimib üksnes mingi piirini. Edasi tuleb otsustada: kas kaotada suveräänsus või kogu suhe ümber hinnata?

Austraalia ja paljud teised ingliskeelsed riigid boikoteerivad Pekingi taliolümpiamänge, vähemasti diplomaatiliselt. Veel kümme aastat tagasi vaatas aga Suurbritannia teadlikult Hiina suunas ja USAgi teatas „pöördest Aasiasse“. Mis juhtus? See on olnud päris järsk suunamuutus. Kas asi on üksnes Xi Jinpingis või on põhjused märksa laiemad?