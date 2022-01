Peavoolu pornostumine: onlifänsitarid on arvamusliidrid, propageerivad vaktsineerimist ja kandideerivad valimistel

Eesti tüdruk ootas pikisilmi 18. sünnipäeva, et alastipilte müüa! Ulakad klõpsud, „firmaroogade lettilöömine“, kelmikad tervitused, vallatud bikiinipildid, „mammi teeb näkkidele silmad ette“. See on valik moodsa erootikaplatvormi OnlyFans ainelisest sisust Postimehe portaalis elu24. Arengutel ja edulugudel hoiavad silma peal ka teised väljaanded: suunamudijad kolivad Instagramist OnlyFansi, see omakorda „kisub seelikuid alla“, püüdes pornot välja tõrjuda; keegi istub rahapaja otsas ja keegi supleb meeste tähelepanus.

Pornograafilised elemendid esinevad argistes formaatides linna­ruumis; see on tapeet, mille olemasolu me ei märkagi. Täna pakutakse reklaamides toitu humoorikate pornovihjetega, nagu „ohhoo, veelgi suurema vorstiga maxi hot dog“, või visuaaliga, kus lopsaka hamburgeri kotleti ja salatilehe vahelistest pragudest nõrgub valkjas kaste.