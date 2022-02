Mis võiks küll Jeremy Clarksonil viltu minna?

Põhiliselt telesaatejuhina tuntud Clarkson viljeleb ka kirjutamist, enamasti ikka autodest. „Aasta farmis“ räägib küll põllumajandusest, aga ega see Clarksonit sega. Tema ilmeksimatult äratuntav stiil ta nii menukaks teebki, mitte jutu sisu – ja see on ikka sama.

Kui võrrelda Clarksoni jutustamisviisi kõndimisega, siis tavaline inimene teeb seitsme sammu kaugusel oleva sihtmärgini jõudmiseks seitse sammu. Aga mitte Clarkson! Tema astub kõigepealt kuus sammu edasi, siis viis tagasi, viskab seejärel kahekordse salto koos kruviga ning ülejäänud vahemaa läbib põlvetõstejooksuga.