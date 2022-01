Mart Normet: Rahunege maha, maailmalõpp tuleb

HOIATUS: allolev tekst sisaldab spoilereid!

Režissöör-stsenaristi Adam McKay („Vice“, „Anchorman“) värske Netflixi film „Don’t Look Up“ on kantud ideest, kuidas ometi maailm ja meie arusaam elust on läinud sedavõrd rappa, et me suuda üldse eristada olulist ebaolulisest. (Ühtlasi vabandan raba ees, sest otseses mõttes rappa minek on kõike muud kui kahjulik. Aga ma ei saanud kasutada ka väljendit „metsa minema“, kuna seegi ei vasta enam tänasele reaalsusele.)

Paberite järgi on see komöödia. Komöödia toimib liialduste ja ootamatuste peal. Liialdused ja ootamatused on need, mis ajavad meid naerma. Siin filmis on aga vaid kaks kõrvalosalist, kes ajavad naerma – USA sotsiopaadist president proua Orlean (Meryl Streep) ning tema ülbe ja loll poeg Jason (Jonah Hill), kes on ka tema kabinetiülem. Kõik teised ja nendega juhtuv on lihtsalt moodsa maailma peegeldus, ilma igasuguse vindita.

Mis siis toimub?