Tuul Sepp on Tartu Ülikooli loomaökoloogia kaasprofessor, edukas teadlane, nelja lapse ema ja särav teaduse populariseerija. Teaduskommunikatsiooni moodne mantra ütleb, et teadlaste töö ei ole lõppenud enne, kui nad on tehtud avastused viinud laiema avalikkuseni ning neid ka arusaadavalt selgitanud. Tuul Sepp teeb seda elegantselt ja väga lugejasõbralikult.