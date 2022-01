Kas hinnatõus teeb raamatutest luksuskauba?

„Raamatute hinnad on tõepoolest hakanud tõusma,“ nendib Eesti Kirjastuste Liidu tegevjuht Kaidi Urmet. „Sellel on mitu põhjust. Pandeemiast tingitult tekkis mingil hetkel paberikriis. Tarnete pidurdumise tõttu jäi paberit puudu ja see tingis hinnaralli.“

Kirjastuse Tänapäev juht ­Tauno Vahter selgitab: „Raamatud ei erine kuigi palju teistest kaupadest ja põhjused on sarnased kõigi teiste hinnatõusudega: materjalide, energia ja teenuste kallinemine. Paberi ja papi hinnatõus on viimased kuus kuud olnud järsk, põhjuseid on terve rida.