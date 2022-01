INTERVJUU | Õiguskantsler Ülle Madise: inimesi ühiskonnast välja lükata on erakordselt ohtlik

Sa oled õiguskantsler ja laste ombudsman. Mis on praegu Eesti laste suurim probleem?

Kui meie laste ja noorte õiguste ­osakond küsitles lapsi, siis kõige ­olulisemaks pidasid lapsed ise seda, et kodus oleks head suhted, et isegi kui laps on sattunud kahtlasesse olu­korda, saaks ta muret vanematega jagada ilma hukkamõistu kartmata.

Kahjuks on pandeemia ajal nendes peredes, kus juba enne oli raskusi – vägivald, sõltuvusprobleemid, vähe usaldust –, üldjuhul asi veel hullemaks läinud. Vaesus ka. Osa inimesi kaotas pandeemia tõttu töö.

Aga keskmine palk kasvab.

Kui sina teenid 10 000 eurot ja mina 600, siis keskmine pole halb tõesti. Rõhuv enamus Eesti lapsi elab heades kodudes, kus on soojus ja toetavad suhted, aga meie ülesanne on aidata neid, kellel asjad nii pole.