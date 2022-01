Ulmeline ummik: USA pealinnas on inimesed juba ligi ööpäeva lume käes lõksus

USA pealinna Washingtoni ja Virginia osariiki kuuluvat Richmondi linna ühendav maantee I-95 on umbes mis umbes. Ühendriikide idarannikut tabanud talvine torm tõi enam kui 35 sentimeetri paksuse lumekihi, kohati sadas jäävihma. See kõik on põhjustanud maanteel juba üle poole tuhande avarii. Liiklus kahe linna vahel on häiritud sisuliselt kogu 80kilomeetrise teelõigu ulatuses. I-95 on idaranniku peamine põhja-lõuna-suunaline maantee.