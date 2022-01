Tarmo Vahteri raamat Pätsi ajast räägib rohkem meie olevikust kui minevikust

Ühel hetkel Tarmo Vahter Eesti Ekspressis enam Eesti poliitikast ei kirjutanud. Põikles kõrvale. Viitas, et see on muutunud nii vastumeelseks, tülgastavaks, et ei taha ennast sellesse segada. Sellest oli kohutavalt kahju, sest Tarmo on üks Eesti paremaid kirjutajaid, ka poliitilistel teemadel. Ta on teinud Eesti poliitikutest, nende jagelustest ja skandaalidest suurepäraseid lugusid, portreid ja intervjuusid.

Samas polnud näha, et ta oleks lihtsalt käega löönud. Vastupidi, Tarmol oli mõtteid ja ettepanekuid teistele, lisaks häid allikaid. Ta ise lihtsalt vältis seda teemat nagu Djokovic vaktsiini.