Mart Lätte: tšekistide kaitsjad loodavad, et hiljem kaitstakse ka neid

Eelmise aasta lõpus otsustasid Vene võimud likvideerida riigi ühe vanima kodanikuühiskonna organisatsiooni Memorial. Memoriali eri harud tegelesid kommunistliku režiimi kuritegude uuri­mise ja paljastamisega ning inim­õiguste kaitsega üle 30 aasta. Peamine süüdistus Memoriali vastu oli välisagentide seaduse rikkumine. Sellest enam on märkimist väärt prokuröri väide, justkui jätaks Memo­rial oma uurimusis Nõukogude Liidust vale mulje kui terroristlikust riigist. Mõnel pool Vene sotsiaalmeedias on tõusetunud küsimus, kus oli see vale mulje. Tegu oligi ju terroristliku moodustisega.

Memoriali oli kiusatud juba aastaid. Üsna varakult lisati ­Memorial välisagentide nimekirja ja taga on kiusatud ka organisatsiooni juhte. Üks tähelepanuväärsemaid episoode selles on Karjala Memoriali juhi Juri Dmitrijevi kohtuasi. Dmitrijevi süüdistati (tema toetajate väitel alusetult) pedofiilias ja praeguse seisuga kannab ta 15aastast vanglakaristust.