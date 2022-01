Eesti Ekspressile teadaolevalt on koalitsioonipartneritel hetkel olemas üksmeel päris mitmes asjas. Need pole mõistagi kindlad, sest kokkulepe on tervik ja lõplik diil võib tuua siin-seal muudatusi.

Aga siiski, esiteks on Reformierakonnal ja Keskerakonnal praegu olemas kokkulepe viia ettevõtete võrgutasud jaanuarist märtsini nulli.