Eestlased on kadedad, sest üle mere Soomes on elekter märksa taskukohasem. Börsihind oli Eestis esmaspäeval 105 €/MWh ehk 31 protsenti kallim kui Soomes. Kuid see on nohu võrreldes eelmise nädala neljapäevaga, kui hind oli Eestis 154 €/MWh ehk lausa 719 protsendi võrra kallim!

Eestlased tahaksid samuti madalaid hindu. Aga ikka ja jälle kuuleme, et ei saa, sest Estlinki kaablid on otsast otsani elektrit täis ja rohkem neisse ei mahu. Kui ühendus Soome ja Eesti vahel oleks piiramatu, oleks hinnad meil võrdsed.