Pereema pärast koroonavaktsiini: olen nüüd nagu 30 aastat vanem ja puruhaige!

Varem energiast pakatav ja sportlik pereema Merje Sumberg (48) väidab, et koroonavaktsiin hävitas tema laitmatu tervise. Arstid laiutavad väite peale käsi ja ravimi­amet kinnitab, et vaktsiinid on valdavalt ohutud.