SUUR INTERVJUU | Viroloog Margus Varjak: Suurbritannia saab pandeemia lõppenuks lugeda, sest tegi paar asja väga õigesti

Omikroni tekkekohaks on pakutud ka laborihiirt. Peab see teooria vett endiselt?

Päris tühja koha pealt see teooria ei ole tulnud, võis olla ka hiires, kuid mitte laborihiires, vaid looduses.

Viirus hüppas hiirelt inimesele tagasi?

Võib liikuda erinevate liikide vahel jah. USAs on leitud ju hirvedel, Taanis minkidel. Hongkongis lähevad lemmikloomapoodide hamstrid hukkamisele, sest nad olid nakatunud. Tuleb nentida, et ega seda enam kuskile purki tagasi ei pane. See pole rangelt ühe liigi viirus. Hepatiit-C on ühe liigi viirus ja seda justkui kannataks purki tagasi panna, aga mitte SARS-Cov-2.

Jääbki pendeldama?

Jah, ta on alati kuskil olemas. Võib jälle lainetena tulla. Ta jääb üheks 200 külmetushaigusest. Nagu mitu teist koroonaviirust, adenoviirused, rhinoviirused ja gripid. Üks tüütus juures selles nimekirjas. Hea on, et selleks ajaks peaks enamikul immuunkaitse olema.