ANALÜÜS | Võimuliidu uued elektrihinna meetmed pole leevendus, vaid igaks-juhuks-garantii

Võimuparteid leppisid viimaks kokku uued energiahinna leevendamise meetmed. Suurima tähelepanu all olevat elektri hinda puudutav osa neist on tehtud selliselt, et valitsuse vaatest parimal juhul peab inimeste eest elektrit kinni maksma üsna vähe.

Viimased paar nädalat käis vaidlus selle üle, kui palju ja kellele riik elektrihinda kinni maksab. Reformierakond tahtis sihitud meedet, mis aitaks ainult neid, kellel suurem häda. Keskerakond tahtis lüüa kirvega: kõikide inimeste elektriarved keskelt pooleks. Eelmise nädala lõpus jõuti nii palju üksmeelele, et mingil kujul hinnalagi elektriarvetele tuleb. Küsimus oli, kuhu piir tõmmatakse.

Analüüs näitab, et valitsuse kokkulepitud mudelit oleks täpsem nimetada garantiiks või turvavõrguks.