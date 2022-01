„Bergmani saar“ - nagu viks kodutöö Bergmani ainetel

Bergmaniaana on paks, psühholoogiline, pinev ja perversne – elumuutev eksistentsiaalne kogemus kõigile, kes sellega kokku puutuvad. Vähestel on filmis õnnestunud heita pilk nii sügavale inimese hinge ja harva on see pilk olnud nii halastamatult aus.

Selles valguses tundub Mia Hansen-Løve „Bergmani saar“ esmapilgul nagu üks väikekodanlik referaat kuulsa mehe kultuuripärandist. Filmilavastajapaar Tony (Tim Roth) ja Chris (Vicky Krieps) tulevad Fårö saarele, et osa võtta Bergmani filmifestivalist ja leida vaikne varjupaik kirjutamiseks. Juba sellest, et kolitakse majja, kus Ingmar Bergman võttis üles „Stseenid ühest abielust“, saame aru, et nende suhtes pole kõik päris korras.