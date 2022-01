Eesti Ekspress koostöös Statistikaametiga reastas mõned Eesti keskmised näitajad, et saaksid võrrelda ennast oma keskmise eakaaslasega.

Kui palju on mul veel elada jäänud? Kui palju minuga sama vanad inimesed palka saavad? Palju neil lapsi on? Milline on nende haridus? Palju neil vara on? Võrdle ennast oma keskmise eakaaslasega. Statistika* annab vastuse!