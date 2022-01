Kiievis arvatakse, et Putin tungib Ukrainale kallale veebruari alguses vahetult enne Pekingi taliolümpiamängude algust või pärast mänge veebruari teises pooles.

„Elu on meil siin nagu tormi silmas, kus ümber toimuva metsiku raju ajal on teadupärast kõige rahulikum,” tõdeb Alo Streimann. „Inimesed ei usu, et sõda jõuab Kiievisse. Kõik on täiesti rahulikud.”

Tõenäoliseks stsenaariumiks peetakse Kiievis seda, et Venemaa ründab rakettidega Ukraina sõjalisi objekte ning üritab vältida tsiviilohvreid.