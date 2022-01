Valuimpeerium: ühe perekonna piiritu ahnuse lugu

Sacklerid olid ühed Ameerika tuntuimad filantroobid, kelle kuldtähtedes nimi rippus ülikoolide, haiglate ja muuseumide seintel üle maailma. Sackleri-nimeline oli üks New Yorgi Metropolitani muuseumi galeriisid, aga ka Washingtonis Smithsoniani alla kuuluv Aasia kunsti muuseum. Harvardiski leidus Sackleri muuseum, Oxfordi ülikoolis Sackleri-nimeline raamatukogu, Louvre’i külastajad said imetleda Sackleri tiiba, kus eksponeeriti idamaiseid antiikesemeid. Sacklerid jagasid filantroopidena sadu miljoneid dollareid. Nende nimi oli kõikjal, sest nii nad tahtsid – see oli üks annetuse saamise põhitingimusi.

Aga ärielus Sacklerid tähelepanu ei armastanud. Nende rikkuse allikas, farmaatsiakompanii Purdue Pharma, ei kandnud perekonna nime.