Kolmest kaks: juba teine president Kaljulaidi tiimi liige läheb tööle Eesti200 heaks

„On kutsutud appi ja olen lubanud minna,” ütles Taavi Linnamäe. See tähendab, et erakonna Eesti200 kampaaniameeskond on saanud viimasel ajal juba kaks täiendust endise riigipea Kersti Kaljulaidi kabinetist.

Kahe nädala eest sai avalikuks, et Eesti200 kampaaniasse hakkab panustama Kaljulaidi presidendiaja kantselei direktor Tiit Riisalo, nüüd siis ka Kaljulaidi ametiajal tema avalike suhete nõunikuna töötanud Linnamäe.

Linnamäe on samal ajal ametis ka president Kaljulaidi büroos, kus töötab peale Linnamäe veel kaks inimest. "Minu tööpäevi ...