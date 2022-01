Kremli esindajate ning Vene riigimeedia propagandistide valjuhäälsel kinnitusel läheneb Venemaale läänepoolsest ilmakaarest hirmus oht. Praeguse pinge allikaks olla NATO ja tema raketid, mis Ukrainasse paigutatuna jõuavad Moskvasse viie minuti jooksul.

See on elanikkonna mõjutamiseks mõeldud bluff, mida enesesisendusena on kardetavasti hakanud uskuma ka Kremlis istuv otsustajate seltskond. Tegelik oht seisneb muus.