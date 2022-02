Terje Toomistu: unustage dieedid ja enesepiitsutamine – anduge joogale!

Jooga



Unustage dieedid ja enesepiitsutamine – anduge joogale! Olles seda teed nüüdseks kuus-seitse aastat käinud, mõtlen hämmingus, mida ma kogu eelnenud elu tegin. Igal hommikul mõned päikesetervitused, kord-kaks nädalas mõnus Vinyasa. Jooga puhul on tore, et selle keskmes on side iseendaga ja püüd end kõigest välisest mitte kõigutada lasta. Jooga paneb keha tänutundes laulma, meel on rahulikum ja rõõmsam. PS. Joogaruumi tunde saab ka veebis teha!