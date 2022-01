Mart Lätte: Venemaal on üks mure, mille sõda Ukrainas lahendaks

Levinud on narratiiv, et Nõukogude Liidu lagunemisega suruti Venemaa põlvili ning Putin on ta taas jalule ja maailmaareenile tõstnud. Kontseptsioon Venemaast kui „velikaja deržaavast“ on sisepublikule oluline. Kindlasti on see oluline ka Putinile ja kogu tema kambale. On ju suurem osa neist külma sõja taustaga ning paljud KGB taustaga, seega nende identiteedi üks tugisambaid on vastasseis peamiselt USA kehastet läänega. Külm sõda aga sai otsa ning mõne vene õpetlase arvates tõi see kaasa identiteedikriisi Venemaal – USA/lääs pole järsku enam vaenlane, kelle kaudu end defineerida.