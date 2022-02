Isiklikud lood DocPointil

„2 tundi õnneni“

DocPointi avafilm on Moonika Siimetsa „2 tundi õnneni“. Filmi tööpealkiri oli kunagi „Talsinki lapsed“ ja selle algne idee oli vaadelda lapsevanemate Eesti-Soome vahelise töörände mõju nende järeltulijatele. Töö käigus teema muutus ja nüüd vaatleb film laiemat spektrit – nii noori kui ka vanemaid inimesi, kes ühel või teisel moel on üle lahe töötamisest mõjutatud. Neid inimesi on teatavasti väga palju – üle 70 000, mõnedel andmetel koguni kuni 100 000.