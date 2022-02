Ühe armastuse lugu: Kalev põgenes vaimselt vägivaldse, Auli füüsiliselt vägivaldse elukaaslase juurest

Ohvriabisse jõudis eelmisel aastal 2929 uut lähisuhtevägivalla juhtumit. Auli räägib oma möödunud õudsetest aastatest, et innustada teisigi vägivaldse mehe juurest põgenema. Ta on nüüd õnnelikus abielus Kaleviga, kes kannatas oma eksnaise vaimse vägivalla all.