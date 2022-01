ÕNNE FOORUM: Baltimaade suurim konverents õnnelikele juhtidele ja õnnelikele tiimidele

9.-10. veebruarini toimub emotsionaalse heaolu ja pehmete oskuste konverents „ÕNNEFOORUM“.

See on inspiratsiooniks kõigile, kes tahavad oma ala parimatelt spetsialistidelt – teadlastelt, psühholoogidelt ja ärimaailma liidritelt – jätkusuutliku ja empaatilise juhtimise, tervislikuma töökeskkonna ja emotsionaalse heaolu loomise kohta rohkem teada saada.

Näoga töötajate vajaduste poole



„Peame rääkima õnne olulisusest äriedule. See põhineb enese ja töötajate eest hoolitsemisel - nii nende füüsilise kui vaimse tervise eest. Ettevõtjad vaatavad aina enam oma töötajate vajaduste poole, püüavad neile luua soodsa keskkonna ning pakkuda mitmesuguseid hüvesid tervise ja isikliku arengu jaoks.

Heaolu on võimalik siis, kui panustada üleväsimuse, kurnatuse ja vaimsete häirete ennetusse. Alustan uut aastat oma karjääri suurima ja rõõmsaima proovikiviga – tahan ettevõtjatele pakkuda üritust, mis on täis uusimat informatsiooni selle kõige kohta,“ räägib Baltimaade suurima konverentsi korraldaja Roland Tokko.

Foorumi partneri, Eesti Personalijuhtide LinkedIni grupi looja ja eestvedaja Helo Tamme on veendunud, et iga ettevõtte tähtsaim kapital on töötajad, sellepärast toetab ta algatusi, mille eesmärk on arendada organisatsioonide sisekultuuri.

„Märts 2020 märgib meie jaoks uue ajastu algust. Kiiresti tuli kohanduda uute olude ja väljakutsetega. Organisatsioonides said teemadeks töökeskkond ja -ohutus ning inimeste heaolu, kaugtööst tingitud üksildus, vaimne tervis, stress ja läbipõlemine.

Viimased 24 kuud on olnud heaks õppetunniks paljudele organisatsioonidele, kelle kogemus on näidanud, et investeerimine töötajate heaolusse ja inimsuhetesse loob ülitugeva vundamendi, millega ka tulevikus katsumustele ühiselt vastu minna.”

Foorumi programmi kaasautor, psühholoog ja mindfulness’i praktikate õpetaja Paulius Rakštikas täheldab, et mindfulness’i praktikad aitavad selgemalt mõista, mida me elult tahame ega lase meil end niimoodi tühjaks pumbata, et me ei jaksa enam oma eesmärkide poole püüelda.