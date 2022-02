Saates tuleb juttu sellest, et Yasmyni hinnangul on Eesti muusikaauhindu puudutav seksismi-fopaa pastakast välja imetud ning tema probleemi ei näe. Aga kuuleb ka, miks teda lähitulevikus tõenäoliselt Eesti laulul ei näe ja kas alati välismaa poole kiikava Yasmyni american dream on veel elus. Head kuulamist!