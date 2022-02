Süstemaatiline kottimine: alaliidu juhid arutasid, kuidas sportlasega „veidi kiusu ajada“

Möödunud aasta esimese suvekuu esimese päeva – lastekaitsepäeva pärastlõunal potsatab mitme kohaliku motokrossiskeene tipptegija e-postkasti kiri.

Kirja autor on esimese eestlasena vormel-1 sarjas kohtunikutööd teinud Raul Koov. Koovil on ka motoringraja rahvusvaheline kohtunikulitsents ning ta on EMFi ohutuskomisjoni (ametlikult Safety komisjon) esimees.

Adressaatideks on märgitud Marko Saareke (EMFi nõukogu liige, hinnatud võistluste peakohtunik ja üks kahest eestlasest, kes on Rahvusvahelise Mootorrattaföderatsiooni (FIM) komisjoni liige), Rauno Kais (EMFi peasekretär ja ainuke juhatuse liige), Anti Kala (EMFi krossikomisjoni esimees), Raido Kiisk (motokrossi peakohtunik ja Pärnu motoklubi juhatuse liige), Tanel Leok (Eesti edukaim krossisõitja) ja kõik Koovi juhitava ohutuskomisjoni liikmed.

Kirja sisu on järgmine. Koov kirjutab, et EMFi juht, peasekretär Kais on viinud ta kurssi kestvuskrossi Euroopa karikavõistlustel teise koha teeninud Tanel Rauki temaatikaga. Nüüd pakub Koov oma kohtunikupädevusele tuginedes välja, kuidas seadusepiire ületamata Rauki vastu „veidi kiusu ajada“.