Aga miks see hind päriselt nii kõrge on, kui me samal ajal hoolega transpordisektorit elekrifitseerime? Kas tootjad lihtsalt pitsitavad või on pilt veidi keerulisem?

Mis üldse toimub?

Pole saladus, et energiaturul on pingelised ajad ning ühe osa sellest turust moodustab nafta, mille hind on saavutamas ajaloolisi tippe. Toornafta maailmaturu hind on nüüd juba üle 90 dollari. Nii kõrge pole see olnud seitse aastat.